Следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре на улице Выставочная

Следователи проводят проверку после пожара в десятиэтажке на улице Выставочная. Фото: СУ СКР по НСО
Следователи проводят проверку после пожара в десятиэтажке на улице Выставочная в Новосибирске, где погиб мужчина. Напомним, ЧП произошло в ночь с 26 на 27 марта.
— В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 51-летнего хозяина квартиры. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — пояснили в областном следственном комитете.
Сейчас следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются: уже назначена пожаро-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возникновения пожара, а также судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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