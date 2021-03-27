Следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре на улице Выставочная

Следователи проводят проверку после пожара в десятиэтажке на улице Выставочная. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи проводят проверку после пожара в десятиэтажке на улице Выставочная в Новосибирске, где погиб мужчина. Напомним, ЧП произошло в ночь с 26 на 27 марта.

— В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 51-летнего хозяина квартиры. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — пояснили в областном следственном комитете.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются: уже назначена пожаро-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возникновения пожара, а также судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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