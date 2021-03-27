Вооружены и прекрасны: кто они – самые очаровательные девушки сибирской Росгвардии

Эти девушки не только метко стреляют, но и запросто могут скрутить хулигана. Фото: Росгвардия.

27 марта сотрудники Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. И сегодня мы расскажем о сибирских девушках, служащих в их рядах. Они не только метко стреляют и запросто могут скрутить хулигана, но и покоряют своей красотой.

Ефрейтор Алена Бойченко. Фото: Росгвардия.

«МЕЧТАЛА НОСИТЬ ФОРМУ С ДЕТСТВА»

Ефрейтор Алена Бойченко служит в Росгвардии уже 11 лет. Девушка признается – носить форму мечтала с самого детства, но поступать после школы решила в педагогический институт:

- Я играла в КВН, выступала в театральном кружке и даже стала «Студентом года», - рассказала КП-Новосибирск Алена. – А в 2010 году мне предложили пойти служить в Росгвардию. Тогда и вспомнила свою мечту, об отказе не могло быть и речи.

Алена была в командировках на Северном Кавказе. И даже там не забывала о полезной привычке, которая помогает сибирячке держать себя в форме:

- Родители с детства приучили бегать по утрам, а еще я увлекаюсь танцами, - рассказывает Алена.

Ефрейтор Светлана Чудинова. Фото: Росгвардия.

ПОЮЩИЙ ЕФРЕЙТОР

Ефрейтор Светлана Чудинова служила в полиции, а с 2014 года поступила в отряд специального назначения «Ермак». Она воспитывает 12-летнюю дочь Веронику.

- Мое главное увлечение - это вокал, - признается сибирячка. К слову, она выступала в различных конкурсах художественной самодеятельности, в том числе и ведомственных, где занимала призовые места.

Дочь унаследовала от мамы любовь к музыке: часто вместе с ней Светлана исполняет любимые песни.

Екатерина Пытьева - военнослужащая воинской части Росгвардии по охране важных государственных объектов.

«ЗАМУЖЕМ ЗА ОФИЦЕРОМ»

Екатерина Пытьева - военнослужащая воинской части Росгвардии по охране важных государственных объектов. Девушка замужем за офицером Росгвардии, на службу пришла в 2019 году.

- Я думаю, - это больше, чем профессия! С ранних лет родители прививали мне такие качества, как любовь к Родине, уважение к старшим. И хотя я не принадлежу к семье с военной династией, но это не помешает мне воспитать своих детей так, чтобы они могли гордиться тем, что их родители не понаслышке знают, что такое честь и долг, - говорит Екатерина.

Младший сержант Диана Лутфуллина. Фото: Росгвардия.

«ПРОДОЛЖАЮ ВОЕННУЮ ДИНАСТИЮ»

Младший сержант Диана Лутфуллина родом из династии военных:

- Моя семья - это моя гордость! Я замужем за офицером Росгвардии, и наша четырехлетняя дочка тоже, видимо, пойдет по нашим стопам: ей уже очень нравятся военно-патриотическим песни, - говорит Диана.

Диана пришла на службу в 2008 году, и за 12 лет ни разу не пожалела о выбранной профессии.

Сержант Анна Кашперова. Фото: Росгвардия.

СЕРЖАНТ-КУЛИНАР

Сержант Анна Кашперова уже три года служит в войсковой части Росгвардии по охране важных государственных объектов.Сибирячка замужем, воспитывает двоих детей: сын Данил учится в 3 классе, а дочь Карина ходит в детский сад.

- Свободное время провожу со своей семьей, - говорит Анна. – Очень люблю готовить и баловать вкусными блюдами близких. А когда тепло, то обязательно выбираемся на природу.

Юлия Ольховская - военнослужащая войсковой части Росгвардии. Фото: Росгвардия.

«ДЕВИЗ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАТЬ С УЛЫБКОЙ»

Юлия Ольховская - военнослужащая войсковой части Росгвардии. Окончила Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию города Омска, на службу пришла в 2011 году.

- Продолжаю военную династию в четвертом поколении, - рассказывает Юлия. - Воспитываю 13-летнюю дочь Елизавету. В свободное время люблю читать книги, ходить в театр, путешествовать. В детстве окончила художественную школу, люблю рисовать, увлекаюсь фотографией. Во всем ищу позитив, например, я не умею плавать, но зато профессионально леплю замки из песка на берегу моря. Мой девиз по жизни: «Каждый день встречай с улыбкой».

Обаятельные сотрудницы Росгвардии участвуют в конкурсе «Сибирская краса в погонах»: поддержать их можно ЗДЕСЬ.

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