Фотоконкурс: Сибирская краса в погонах — 2021

Голосование за красавиц в форме продлится до 8 апреля. Фото: личный архив.

Мы никогда не устанем восхищаться женской красотой, и 8 марта - это замечательный повод полюбоваться прекрасными девушками. В самый весенний праздник «Комсомольская правда» начинает конкурс «Сибирская краса в погонах — 2021».

Именно вы, уважаемые читатели, поможете нам выбрать самую очаровательную девушку в форме. Условия просты: раз в 24 часа вы можете отдать свой голос за понравившуюся участницу. А через месяц мы подведем итоги и наградим победительницу и девушек, которые заняли 2 и 3 место.

Голосование продлится до 8 апреля 2021 года включительно. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте nsk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИЦ