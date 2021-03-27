«Найду ее и обниму»: сибирячка ищет младшую сестру, которую родители бросили в больнице

Семилетняя Маргарита вместе с мамой Любовью Алексеевной. Фото: личный архив

38-летняя Маргарита Паньшина из Новосибирска ищет свою младшую сестру Кристину. Сейчас девушке должно быть около 28-29 лет. Сестер разлучили еще в детстве: когда Кристине было всего несколько месяцев, она попала в больницу. Но забирать домой свою младшую дочь родители отказались. Сейчас сибирячка во что бы то ни стало хочет увидеться с родным человеком. Однако о ней не осталось практических никакой информации — мама девочек умерла, а следы Кристины теряются в той самой больнице.

— Когда родилась Кристина, мне было около 10 лет. Я точно не помню год ее рождения: 1991 или 1992. Семья у нас была не самая благополучная, мама много выпивала, вышла замуж уже во второй или третий раз. Нас у нее к тому моменту уже было трое: я и мои младшие брат с сестрой. И потом появилась Кристина. Я хоть и сама тогда была еще школьницей, но взяла на себя какую-никакую ответственность за сестренку, потому что родителям до нас особо дела не было. Я ее кормила, купала, пеленала и гуляла с ней. До сих пор помню ее очень четко: она была такая маленькая, со светленькими волосиками и почти прозрачными голубыми глазами, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита. — Когда Кристине было примерно 4-5 месяцев, она сильно заболела. Что там именно был за диагноз, не знаю, кажется, что-то с животом. Сестренку увезли в больницу… И я с тех пор ее больше никогда не видела. Мама и отчим отказались забирать ее обратно. Хотя к нам приходила патронажная медсестра из поликлиники, но родители остались непреклонны. Мама считала, что ей и трех детей воспитывать уже трудно.

В 16 лет Маргарита стала жить самостоятельно. Из школы она ушла после 9 класса, поступила в училище на повара, стала подрабатывать и снимать комнату. Тогда же сибирячка твердо решила заняться поисками младшей сестры. Девушка расспрашивала о ней родных, делала запросы в больницы, детские дома и даже обращалась за помощью к частным детективам.

— Я точно знаю, что родилась Кристина в шестом роддоме, лежала в детской клинической больнице №1, расположенной рядом. Медсестра к нам приходила домой из 24 поликлиники. Как рассказывали мне родственники, после этого сестра попала в дом малютки. Сведений у меня совсем не много, да и спросить точную информацию уже особо не у кого — мамы и отчима нет в живых, — рассказала Маргарита.

Маргарита очень хочет найти свою сестру Кристину. Фото: личный архив

Сейчас сибирячка заново отправила официальные запросы в поликлинику и в больницу, попросив медучреждения поднять свои архивы. Сделала запрос в новосибирский дом малютки и собирается обратиться в полицию с заявлением об утрате родственных связей. Частные детективы, к которым обращалась Маргарита, выяснили, что девочка по имени Злобина Кристина Сергеевна с подходящей датой рождения жила в селе Федосиха в Коченевском районе Новосибирской области. Сейчас женщина планирует также обратиться с запросом в местную администрацию и школу.

— От своей цели я не отступлюсь. Просто не могу не думать, каково было сестренке жить вот так вот, даже не зная, что у нее где-то есть семья, что есть кто-то, кто ее любит и ищет. Хорошо, если ее удочерили и она жила все это время счастливо с другими родителями, а если нет? И все это время она провела совсем одна? У меня у самой есть 12-летняя дочь, и я не представляю, как ребенок может быть один, — говорит Маргарита. — Я представляю, что когда найду ее — обниму и скажу, как я рада, что она у меня есть. Конечно, я понимаю, что для нее это тоже может стать стрессом и я готова к этому, но все же я считаю правильным дать ей возможность узнать о своем прошлом и о том, что у нее есть родные.

Уважаемые читатели, если вы располагаете какой-либо информацией о Кристине Сергеевне Злобиной 1991 или 1992 года рождения, пожалуйста, сообщите в редакцию по тел. (383) 289-91-00, Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03, kp.nsk@phkp.ru

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