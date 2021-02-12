«Ты сейчас у меня микрофон откусишь»: новосибирская школьница рассмешила Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети»

Маргариту на прослушиваниях поддерживала ее старшая сестра. Фото: предоставлено Анной МАЛЯШ.

Восьмой сезон шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале 12 февраля. Звездными наставниками на проекте в этот раз стали Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. За возможность попасть в их команды поборется и 8-летняя Маргарита Бавская — второклассница из французской гимназии №16 и воспитанница эстрадного центра «Папины дети».

«РОДИЛАСЬ НА СЦЕНЕ»

И это — совсем не преувеличение. Дело в том, что старшая сестра девочки — Саша — уже занималась в «Папиных детях», когда их мама была беременна Маргаритой.

— До сих пор помню, как я — беременная, со старшей дочкой на все репетиции и концерты ездила. А потом совсем маленькая Марго играла рядом или была на руках, пока ее сестра репетировала, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девочек. — В итоге в два года мы отдали Марго на танцы, а в 4 она занялась вокалом.

Когда Маргарите было 6 лет, она уже ездила на «Голос. Дети»: тогда за то, чтобы попасть в проект, боролась ее сестра.

Маргарита занялась творчеством вслед за старшей сестрой. Фото: предоставлено Анной МАЛЯШ.

— Марго тоже попробовала выступить, но в проект не прошла, — рассказывает Анна Маляш, педагог девочки.

На следующий год семья в Москву не поехала, а вот в 2021 году Маргарита снова рискнула побороться за победу.

— В школе до начала проекта мы решили ничего не рассказывать: так что для всех одноклассников дочки это будет сюрпризом, — говорит Татьяна. — А для меня неожиданным стало то, как дочка отвечала на вопросы, когда мы заполняли анкету на шоу «Голос». Например, ее любимый мультик — «Лунтик», и я думала, что когда ее спросят, на кого из героев мультиков она хотела бы быть похожа, дочка назовет Лунтика. Но она выбрала свинку Мэйбл: мол, она веселая. Так что у Марго с самоиронией все в порядке.

«БЫЛА САМОЙ СПОКОЙНОЙ»

На слепых прослушиваниях школьницу и ее группу поддержки (за девочку за кулисами болели ее семья и педагог) ждало непростое испытание.

— Нам выпало выступать одними из последних, когда в команде наставников оставалось всего 8 мест. Мы, взрослые, очень переживали: понимали, что шансов очень мало, и, возможно, придется приехать на следующий год, — рассказывает Татьяна. — А дочка была само спокойствие: абсолютно не волновалась.

— Я думала, что она нам эмоции не показывает, но ошибалась: Марго вышла и спела отлично, — гордится своей воспитанницей Анна Маляш. — Да еще и с Дмитрием Нагиевым пообщалась и переговорила его. Он под конец со смехом сказал: «Ты сейчас у меня микрофон откусишь!».

Маргарита и ее педагог Анна Маляш. Фото: Анна МАЛЯШ.

О том, кто будет наставниками, участникам сказали только перед слепыми прослушиваниями.

— Дочка, как и многие дети, захотела в команду к Егору Криду, — рассказывает Татьяна. — Все же ребятишки знают его «Сердцеедку», «Бигуди».

А вот удастся ли девочке развернуть кресла наставников и какую песню Марго выбрала для слепых прослушиваний, мы узнаем совсем скоро! Посмотреть шоу «Голос» можно по пятницам в 21.30 на Первом канале.

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