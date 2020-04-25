«Настоящий детский подвиг»: почему 12-летнюю Софью Туманову изолировали от всех на шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 24 апреля, финал шоу «Голос. Дети» проходил в необычных условиях: никаких зрителей в зале, комната дезинфекции, только один сопровождающий у ребенка, оркестр в масках. Причина тому – вспышка коронавируса, нужно было соблюдать меры безопасности.

А одной финалистки и вовсе не было на сцене: новосибирскую школьницу Софью Туманову пришлось изолировать от других участников.

- Для Софьи оборудовали отдельную студию, она будет выступать онлайн, - сразу же объяснил во время прямого эфира Дмитрий Нагиев.

Соня поет с детства. Фото: личный архив.

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до мамы девочки, чтобы узнать, что случилось с ученица шестого класса новосибирской гимназии № 12

- Дочка простыла: накануне у нее поднималась температура, поэтому было принято решение выступать онлайн, - объяснила Анастасия, мама Софьи.

- Как сейчас себя чувствует Софья?

- Уже все в порядке, спасибо за заботу. К сожалению, больше говорить не могу: сонин братик уснул у меня прямо на руках. И мне надо поддержать дочку!

Соня вместе со своим педагогом по вокалу - Ольгой Николаевой. Фото: личный архив.

К счастью, простуда не помешала Соне отлично выступить: после того, как девочка исполнила песню «Птиченька», она стала одной из трех участников суперфинала. Для заключительной песни шестиклассница выбрала композицию одной из наставниц – Полины Гагариной: школьница исполнила песню «Колыбельная».

- Теперь я видел все! Настоящий детский подвиг, – отреагировал на выступление маленькой сибирячки Дмитрий Нагиев.

За Соню болеет вся школа. Фото: личный архив.

До победы Сони не хватило совсем немного: девочка заняла второе место с минимальным отрывом от победительницы – Олеси Казаченко. Соня поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть такой непростой путь:

- Я безумно рада побывать на этом проекте, спасибо моим наставникам – Валерию Меладзе, Константину Меладзе, - сказала девочка. - Спасибо за возможность в столь непростое для меня время побывать на этом проекте.

Напомним, девочка штурмовала проект трижды, и в итоге только на четвертый раз прошла кастинг и попала на проект.

- Если раньше списки детей, прошедших на слепые прослушивания, вывешивали сразу, то в этот раз письма тем, кто прошел дальше, приходили на электронную почту, - говорит Анастасия. - Я получила сообщение, когда была на работе, а Соня - дома. Дочка сначала спросила: «Мама, это точно я?» - а потом расплакалась.

Софья Туманова. Колыбельная и Стороною дождь . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.

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