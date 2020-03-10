«Мама, это точно я?»: девочка расплакалась, с четвертой попытки попав на шоу «Голос. Дети»

12-летняя Софья Туманова - ученица шестого класса новосибирской гимназии № 12, и сейчас за нее болеет вся школа. Софья попала на слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети», и ей предстоит побороться за победу. О том, насколько непросто это было для школьницы, КП-Новосибирск рассказала ее мама Анастасия.

Соня поет с детства. Фото: личный архив.

«ПОЕТ С ПЯТИ ЛЕТ»

- В кого у нас дочка такая талантливая, сами не знаем: никто в семье не поет, - смеется Анастасия. - А вот дочь с самого детства простенькие песенки напевала, а в пять лет сама уговорила нас отдать ее учиться вокалу.

И не зря: уже примерно через полгода занятий маленькая Софья поучаствовала в своем первом конкурсе и получила специальный приз жюри. А сейчас в копилке девочки участие и победы во множестве конкурсов. К примеру, первое место на «Песенке года» Ангелины Вовк. Все это время с девочкой занимается один и тот же педагог - Ольга Николаева.

В школе все тоже складывается замечательно: Софья - почти круглая отличница, четверка у нее только по математике.

- Я - классный руководитель дочки, она учится в классе с углубленным изучением английского языка, - рассказывает Анастасия. - Спасибо большое всем педагогам: они поддерживают нас и с пониманием относятся к участию в конкурсах.

Соня вместе со своим педагогом по вокалу - Ольгой Николаевой. Фото: личный архив.

«ТРИ РАЗА ДОЧКУ НЕ БРАЛИ»

Но вот попасть на шоу «Голос. Дети» Соне до сих пор не удавалось.

- Для дочки это было мечтой. Она постоянно смотрела «Голос» - и с взрослыми, и с детьми, - говорит Анастасия. - Однако трижды не получалось пройти кастинг и попасть на слепые прослушивания. Тогда дочери было 7, 8 и 10 лет.

В четвертый раз Соня отправилась на кастинг, не теша себя надеждами.

- Мы решили, что это наша последняя попытка: если получится, то получится. Если нет, то больше и пытаться не будем, - вспоминает Анастасия. - Дочь была максимально готова: исполнила ту песню, которую зрители услышат и на слепых прослушиваниях. Запускали ребятишек по 10 человек. Когда Соня вышла, то сказала, что не знает, получилось или нет.

За Соню болеет вся школа. Фото: личный архив.

Дальше Тумановым оставалось только ждать.

- Если раньше списки детей, прошедших на слепые прослушивания, вывешивали сразу, то в этот раз письма тем, кто прошел дальше, приходили на электронную почту, - говорит Анастасия. - Я получила сообщение, когда была на работе, а Соня - дома. Дочка сначала спросила: «Мама, это точно я?» - а потом расплакалась.

Повернется ли к Соне кто-то из жюри на слепых прослушиваниях? Если да, то кого девочка выберет в наставники? На эти вопросы ответит программа «Голос. Дети» 13 марта в 21.30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/615070" frameborder="0"></iframe> Радио «Комсомольская правда»: Софья Туманова – Не умирай, любовь.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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