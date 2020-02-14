«Со мной сидела психолог и успокаивала»: 10-летняя школьница рассказала, как попала на «Голос. Дети» со второго раза

Маленькая звезда из Новосибирска выступит в теле-шоу «Голос. Дети» на День влюбленных. Судьба участницы решится в пятницу в 21:30. 10-летняя Лиза Сметанникова из Новосибирска успела покорить не одну вершину. В 2018 году она вышла в финал детского Евровидения с композицией «Послушай».

О том, что Лиза выступит по телевидению, рассказала её педагог по вокалу Анна Маляш.

— Лиза не первый раз попадает на кастинг «Голос. Дети». Сначала мы съездили с ней на кастинг в позапрошлом году, но тогда не прошли. Девочка была маленькая и недостаточно подготовленная. В этот раз решили попробовать опять, в декабре. И всё получилось! Не надеялись пройти, но нам повезло. Прошли в седьмой сезон. Лиза об этом давно мечтала. Она очень рада, говорила, что совсем не волновалась перед публикой, — рассказала КП-Новосибирск Анна Маляш.

Лиза занимается пением с 7 лет. К конкурсу она готовилась с того момента, как не прошла свой первый кастинг. В этот раз организаторам понравилось всё — и вокал девочки, и её песня.

— Песню для выступления выбрала я. Её же потом назначили нам на слепое прослушивание, — поделилась Анна. — Название песни, как и итоги, никому из участников разглашать нельзя.

Лиза вместе с наставницей. Фото: личный архив.

Сама Лиза Сметанникова получила кучу впечатлений от конкурса.

— Была буря эмоций! — рассказала КП-Новосибирск Лиза. — Я думала, что сцена намного больше, чем кажется по телевизору! Очень здорово. Конечно, я волновалась, но не прям до трясучки. Особенно было классно перед выступлением, когда я боялась, со мной сидела психолог и успокаивала. Ещё мне понравилась ведущая Агата, она меня тоже веселила, мы с ней прыгали, шутили.

А вот автографы у знаменитостей она брать не стала. Лиза считает, что люди из телевизора — такие же, как все, и сама очень не хочет «зазвездиться».

— Я хочу быть певицей или актрисой, поэтому пошла на «Голос». Это самый крутой детский конкурс, который может меня продвинуть. Теперь многие ребята из школы, которых я не знаю, меня узнают. Но у меня нет «звёздной болезни». Такое было с некоторыми детьми, которые попадали на проект. Не хочу, чтобы так же было со мной, - признается Лиза.

Повернулся ли кто-то из жюри к Лизе? Если да, то кого она выберет в наставники? На эти вопросы ответит программа «Голос. Дети» сегодня, 14 февраля, в 21.30.