«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты
Лиза Сметанникова из Новосибирска смогла покорить жюри шоу «Голос. Дети». После того, как она исполнила песню «Экспонат» группы Ленинград, к ней повернулись все судьи. Маленькая певица не ожидала такого — ей предстоял нелегкий выбор.
— Я выбирала между Бастой и Полиной Гагариной: они оба мне очень нравятся. Но Баста участвует в «Голосе» уже не первый раз, у него есть опыт. И вся моя группа поддержки кричала: «Баста! Баста!» И я выбрала его. Но на самом деле Баста мне ближе как человек, он к детям хорошо относится. И у него прикольные песни, моя любимая — «Сансара», — рассказала Лиза КП-Новосибирск.
Девочке предстоял непростой выбор. Фото: личный архив
Еще одной причиной пойти к рэперу стало то, что Баста входит в творческое объединение «Газгольдер» — девочка надеется привлечь внимание студии звукозаписи.
Лиза слушает музыку разных жанров — поп, рэп, исполнителей зарубежной, российской и советской эстрады. Песню для выступления выбрала ее педагог по вокалу Анна Маляш.
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ИСТОЧНИК KP.RU