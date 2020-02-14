«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:18:34+03:00

Хотя девочка могла пойти и к Полине Гагариной - она тоже к ней повернулась

Изменить размер текста: A A

Лиза Сметанникова из Новосибирска смогла покорить жюри шоу «Голос. Дети». После того, как она исполнила песню «Экспонат» группы Ленинград, к ней повернулись все судьи. Маленькая певица не ожидала такого — ей предстоял нелегкий выбор.

— Я выбирала между Бастой и Полиной Гагариной: они оба мне очень нравятся. Но Баста участвует в «Голосе» уже не первый раз, у него есть опыт. И вся моя группа поддержки кричала: «Баста! Баста!» И я выбрала его. Но на самом деле Баста мне ближе как человек, он к детям хорошо относится. И у него прикольные песни, моя любимая — «Сансара», — рассказала Лиза КП-Новосибирск.

Девочке предстоял непростой выбор. Фото: личный архив

Еще одной причиной пойти к рэперу стало то, что Баста входит в творческое объединение «Газгольдер» — девочка надеется привлечь внимание студии звукозаписи.

Лиза слушает музыку разных жанров — поп, рэп, исполнителей зарубежной, российской и советской эстрады. Песню для выступления выбрала ее педагог по вокалу Анна Маляш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной сидела психолог и успокаивала»: 10-летняя школьница рассказала, как попала на «Голос. Дети» со второго раза

Девочка из Новосибирска Лиза Сметанникова в День влюбленных дебютирует на шоу «Голос. Дети» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU