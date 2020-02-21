2020-02-21T19:12:00+03:00
Общество

«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»

Девочка прошла слепые прослушивания и оказалась в команде Полины Гагариной
Алена КУЛЕШОВА
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Еще одна юная сибирячка покорила популярное шоу «Голос. Дети» на первом канале. Фото: www.instagram.com/p/B80K36xqBLd/Еще одна юная сибирячка покорила популярное шоу «Голос. Дети» на первом канале. Фото: www.instagram.com/p/B80K36xqBLd/
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Еще одна юная сибирячка покорила популярное шоу «Голос. Дети» на первом канале. 10-летняя Варвара Глухова выступила на слепом прослушивании с песней «Мама, я танцую группы «#2Маши»: буквально с первых строк припева к девочке повернулись все члены жюри.

— Когда мой продюсер, Константин Меладзе, видел такое пение, он говорил про таких артистов: «ну, зверюга». Ты нас всех так зарядила этой энергией! Просто дала нам жару! — прокомментировала выступление Варвары Полина Гагарина. — Конечно, мы очень хотим, чтобы ты пошла именно к нам в команду, но этот выбор исключительно за тобой.

И Варвара свой выбор сделала. Несмотря на то, что за юную певицу боролись все три наставника, она решила отправиться в команду Полины Гагариной.

Стоит отметить, что Варя является ученицей новосибирского педагога по вокалу Анны Маляш. В этом сезоне звездного проекта она стала уже второй ее ученицей, попавшей в команду к наставникам. Первой была Елизавета Сметанникова, которая решила пойти в команду Басты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
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