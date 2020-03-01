Школьница, спевшая «Лабутены» на шоу «Голос. Дети», ответила критикам: «Я не спрашивала у этих людей мнения, мне безразлично»

Новосибирские дети произвели маленький фурор на популярном телешоу. Две юные певицы – Елизавета Сметанникова и Варвара Глухова приехали вместе. Обе – воспитанницы одного педагога по вокалу, Анны Маляш.

Условия первого тура – привлечь песней внимание судей, сидящих спиной к сцене. Если им понравился голос – оборачиваются. И Лиза, и Варя легко развернули к себе мэтров музыки.

Девочка пошла в команду к Басте. Фото: vk.com.

Зрители, конечно, не оставили без внимания тот факт, что десятилетняя Елизавета исполнила недетскую песню – хит «Экспонат» из репертуара «Ленинграда». На шоу обошлось без запрещенных на телевидении слов – девочка спела цензурную версию. После зрительских оваций члены жюри устроили битву за маленькую исполнительницу.

Девочка выбрала Басту, теперь у нее впереди – следующий этап – «Поединки». В перерыве между репетициями восходящая звезда ответила на вопросы КП-Новосибирск.

- Лиза, давно ли ты поешь, и какую музыку предпочитаешь слушать?

- Вокалом я занимаюсь с семи лет, сама захотела. Люблю музыку с самого раннего, слушаю разную. На данный момент мои фавориты – русская музыка, хотя раньше любила зарубежную. Нравятся Баста, Полина Гагарина, Алла Пугачева, Егор Крид, Тимати, Валерий Меладзе, вот так.

- У тебя были разные варианты песен, которые ты была готовы исполнить на «слепых прослушиваниях»?

- Мы пробовал песню «I feel good», пробовали медленную песню «Верните память». Но на кастинг решили подавать именно «Экспонат». Я начала петь эту песню год назад и считаю ее очень зажигательной, с ней получался самый яркий номер.

Девочка не читает комментарии зрителей, а к критике относится прохладно. Фото: «Голос. Дети».

- Ты, наверное, уже знаешь, что зрители отнеслись к такому выбору неоднозначно.

- Многие друзья мне говорят, что в YouTube это больше всего обсуждается: как может такой ребенок петь такую взрослую песню? Но я не читаю эти комментарии. Я не спрашивала у этих людей их мнений, мне безразлично. Конечно, понятно, что песня - не детская. Но я никогда не слышала оригинальную с матами, и считаю, что в этом нет ничего такого.

- В качестве своего наставника ты выбрала Басту. Это был однозначный выбор, или сомневалась?

- Было очень трудно, потому что всех наставников я люблю. Валерий Меладзе и его брат – очень творческие люди, у них классные песни. Это крутые браться музыканты. Полина Гагарина – красавица, умница, талантище. Баста – классный, крутой рэпер. Я считаю его открытым, классным и очень творческим человеком. Так что выбирать было невероятно сложно.

- На «Голос. Дети» ты отправилась вместе с другой девочкой из Новосибирска - Варварой Глуховой. Нет какого-то неудобства в том, что придется конкурировать с ней?

- Я никогда не буду конкурировать со своими друзьями и даже девочками со своей команды. Это не должно быть конкуренцией, это должно быть в удовольствие. Зачем сделали второй этап – поединки? Чтобы люди понимали, как работать в команде. Считаю, это очень правильно.

Школьница обнимает наставника — Басту. Фото: «Голос. Дети».

- Участников много, а победителем станет один. То есть остальным, кому-то раньше, а кому-то позже, придется сойти с дистанции. Этот момент, вероятно, может быть очень грустным для ребенка.

- Ребенок может огорчиться и в другой ситуации. Если я сойду с дистанции на проекте, не расстроюсь, потому что для меня это - уже победа. Ко мне повернулись все трое наставников, и это уже – очень круто. Сюда не берут детей без таланта, здесь все – талантливые. Конечно, все зависит от психики ребенка. Может, он воспринимает это все близко к сердцу, и считает, что если не пройдет, то это кошмар. Но я не будут так близко к сердцу воспринимать.

- Вы следите за тем, как в интернете растет количество просмотров ваших выступлений?

- Не знаю, как Варя, но для меня это – не очень важно. Самое главное – это не комментарии и просмотры, а главное – чтобы людям ты нравилась. После моего выступления зал кричал, и для меня это - очень важно.

Елизавета Сметанникова. Экспонат . Голос. Дети-7. Слепое прослушивание. Фрагмент выпуска от 14.02.2020.

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