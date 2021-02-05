«Каждый день мы меняли квартиры и жили как шпионы»: супруга пропавшего из-за долгов сибиряка рассказала о побеге с детьми из Новосибирска

Женщина с детьми спряталась у родителей в деревне. Фото: соцсети.

Больше месяца прошло с момента загадочного исчезновения целой семьи в Новосибирске. Молодые супруги Наталья и Александр вместе с двумя маленькими детьми сели в дорогой «Кадиллак» и бесследно исчезли. Взволнованный отец Александра написал заявление в полицию, и к поискам присоединились волонтеры. Многие думали, что семью убили из-за дорогой иномарки. Но спустя несколько дней автомобиль был найден брошенным в центре города, а пару с ребятишками камеры видеонаблюдения зафиксировали в аэропорту Толмачево. Выяснилось, что машина вообще была в аренде (хотя близкие думали по-другому), а сам Александр погряз в долгах.

Сибирячка Наталья Ф. до сих пор не может до конца осознать произошедшее. Муж мало посвящал ее в свои планы. Сейчас она чувствует, что происходит что-то не очень хорошее, поэтому сбежала от него и решила спрятаться в глубинке, подальше от друзей и знакомых.

КОНЕЦ БОГАТОЙ ЖИЗНИ

Женщина, много лет прожившая в роскоши и ни дня не ходившая на работу, пребывает сейчас в глубокой депрессии. Наталья практически никогда не интересовалась делами мужа. Он был главным добытчиком и диктатором в семье. В тот день, 17 декабря, Александр посадил в арендованный «Кадиллак» жену и дочек и уехал с ними из съемной квартиры. Наталья успела взять с собой только любимую норковую шубу. Семью ждали аэропорт, самолет и Москва. Телефонами пользоваться нельзя, смотреть телевизор нежелательно.

— Каждый день в Москве мы переезжали из одной съемной квартиры в другую и жили как шпионы, — рассказала Наталья полицейским. — Мы не гуляли, практически вообще не выходили на улицу. Телефоны были отключены. Мне чудом удалось позвонить родителям и попросить их забрать меня домой. А муж остался там. Сказал, что ему надо зарабатывать деньги, чтобы вернуть долги.

Поддерживает ли женщина связь с Александром, она не говорит. Сибирячка напугана происходящим. Больше всего ее настораживает тот факт, что муж может больше никогда не вернуться и ей самой придется рассчитываться с людьми, которым он должен. Точная сумма долга Наталье неизвестна. Она до сих пор боится включить телефон и практически ни с кем не общается.

Ее личные, а также детские вещи из новосибирской квартиры вывезли родители. Теперь маленькие дочки постоянно спрашивают, где их папа, и просятся домой.

УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Александр Ф. за время отсутствия так и не выполнил обещаний, которые так смело раздавал знакомым. Люди ждут от него возврата долга. Но некоторые даже поверили его видеообращению в социальных сетях и забрали заявления из полиции. Таких, правда, мало. Поступок сибиряка многим раскрыл глаза на его истинную сущность.

— Мы столько всего узнали о нем… А ведь это был человек, который знаком нам всю жизнь! — поделилась с КП-Новосибирск знакомая Александра Елизавета Б. — Чего стоит один только факт, что человек так усиленно пускал пыль в глаза, хвастался дорогими машинами, дарил отцу приличные автомобили, гордился, что живет в элитном микрорайоне… На самом деле все эти предметы роскоши оказались арендованными. А вот у нас-то он брал настоящие деньги…

Телефон Александра до сих пор недоступен. Фото: соцсети.

Возвращения Александра с нетерпением ждут его так называемые кредиторы из Новосибирска. А он, похоже, возвращаться не собирается. По словам жены, денег у него больше нет. А проблемы есть.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Все заявления от потерпевших, которые одалживали Александру разные суммы и под разные цели, сейчас отрабатываются правоохранителями. Скорее всего, в ближайшее время факты будут объединены в одно общее большое уголовное дело, ведь с точки зрения законодательства, Александр очень похож на мошенника.

— По некоторым эпизодам материалы проверки переданы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Объективно там даже может быть несколько уголовных дел в итоге, все зависит от квалификации преступлений. А дальше разыскать и задержать — дело техники, — пояснил КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

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