В Новосибирске семья с маленькими дочками поехала в гости и исчезла

Полиция разыскивает семью с двумя маленькими дочками. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Новосибирск потрясла новость об исчезновении семьи Фреюк с двумя маленькими детьми. Последний раз 28-летнего Александра, 30-летнюю Наталью, 4-летнюю Вику и годовалую Еву родные видели 17 декабря.

В тот самый день семья уехала в гости к подруге Натальи. Вечером супруги позвонили родным и предупредили, что задерживаются. Это был последний разговор с близкими. После этого телефоны супругов недоступны. Когда на вторые сутки семья не приехала домой, родные забили тревогу. Они уверяют, супруги никогда не пропадали и нашли бы способ предупредить, что останутся ночевать у друзей.

Сейчас в этом деле разбираются полицейские.

— К нам с заявлением об исчезновении семьи обратился отец Александра. Мужчина приехал к ним в гости из Барабинска 17 декабря. По его словам, в тот же день семья с детьми уехала к подруге жены. Адрес они не оставили. Сейчас мы устанавливаем ближайший круг общения семьи, проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным с камер уличного видеонаблюдения, стало известно, что супруги не покидали Новосибирск. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— На кадрах видно, что машина супругов выехала с Ленинского района, где они проживают, через Октябрьский мост направилась на правый берег, и тут след теряется. Куда дальше поехал автомобиль, пока не ясно, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Известно, что дорогую машину «Cadillac Escalade», на которой семья уехала в гости, супруги купили всего неделю назад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru