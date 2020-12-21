Друзья пропавшего с семьей предпринимателя написали на него заявления в полицию — они требуют вернуть деньги

Супруга Александра нигде не работала. Фото: соцсети.

История с необычной пропажей новосибирской семьи с двумя маленькими дочками начинает обрастать новыми подробностями. Напомним, Новосибирск вздрогнул от ориентировок о пропавшей молодой семье Фреюк с двумя маленькими дочками на дорогом «Кадиллаке». Даже полицейские сначала думали, что семью убили из-за крутой машины. Через несколько дней автомобиль нашли на улице с фальшивыми госномерами. А само семейство в полном здравии засекли видеокамеры в аэропорту, оказалось, родители с детьми улетели в Москву. А еще, что не потеряшки они, а беглецы. Глава семейства Александр накануне исчезновения взял в долг у многих знакомых и друзей миллионы рублей. Сегодня пострадавшие написали заявления в полицию, они требуют вернуть деньги, которые добровольно отдали Александру.

Журналисты «КП-Новосибирск» нашли близких друзей пропавшей семьи. Тех самых, куда, как все думали, в гости поехала пара в день исчезновения.

ОНА ЗАБРАЛА ТОЛЬКО ШУБУ

18 декабря Юле и Андрею Курочкиным* позвонили встревоженные родственники их друзей Фреюк.

— Они спрашивали у нас ли Александр и Наталья сейчас и почему они не берут трубки, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, подруга семьи. — Говорят, что они уехали на Кадиллаке, который купили неделю назад и перестали выходить на связь. Мы тоже заволновались сразу, ведь столько убийств из-за дорогих машин.

Женщина уверяет, что в первую очередь в голову полезли только самые трагичные мысли. Они сразу стали обзванивать других знакомых, активно подключившись к поиску.

— Отец Саши нам сказал, что 17 декабря он приехал в Новосибирск. Они ждали машину с Москвы, которую Саше кто-то заказал, и папа как раз должен был ее перегнать в Барабинск, — продолжает Юлия. — С самого утра вся семья поехала в магазин. После обеда уже в квартиру запыхавшись вбежала Наташа, взяла из шкафа свою шубу, кинула отцу ключи от квартиры на стол и хлопнула дверью.

Чуть позже Александр позвонил папе и сказал, что они отправились в гости к друзьям и домой ночевать не вернутся.

Как выяснилось через несколько дней, пара в тот же вечер купила билеты и улетела в Москву, вместе с детьми.

«ЕГО МОЗГ ВСЕГДА КИПЕЛ ИДЕЯМИ»

Друзья считали Александра успешным бизнесменом. Это уже сейчас многие засомневались в его талантах, когда узнали, что все дорогие автомобили были в аренде, а еще элитная квартира в хорошем микрорайоне была съемной. Самым циничным показался поступок с подарком отцу. Саша всем успел похвалиться, что презентовал папе Ниссан «Кашкай», а потом машину забрали владельцы компании, она была в аренде.

— Вот эти автомобили, дорогие айфоны последней модели, хорошие часы и одежда были, получается, обманом, — говорит Юлия Курочкина. — А мы думали, что Саша — молодец, что у него все дела идут в гору. Он ведь с 16 лет работал, старался всего добиться сам. Сначала обычным мойщиком на станции, потом программистом, риэлтером. В последнее время занимался продажей и покупкой автомобилей под заказ и еще строительным бизнесом. У него мозг всегда кипел кучей идей. Он постоянно работал, даже бывало, что дома не ночевал.

Семья Курочкиных замечала, что Саша часто скрывает от своей супруги то, чем он конкретно занимается. Наталье муж работать не разрешал. Как только на свет появилась старшая дочка, то жена навечно засела в декрете. Он сам всех обеспечивал.

— Весной гордился тем, что, наконец-то, купил жене дорогую шубу, — продолжает подруга. — Наталья, конечно, была ему благодарна и лишних вопросов никогда не задавала. Я даже думаю, что она могла не знать о его планах с этим побегом. Возможно, в последний момент сказал или детьми пригрозил.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Семьи встретились в последний раз 10 декабря, на дне рождении Андрея Курочкина. Александр Феюк вел себя как обычно и никто даже не заподозрил, что у мужчины серьезные планы на перемены в жизни.

— Это было так приятно даже, когда Саша сказал, что ради дня рождения он экстренно прилетел из Москвы, — вспоминает Юлия. — Он вообще всегда старался быть внимательным к нам и отзывчивым. Если надо срочно и по делам выручит, отвезет. Поэтому не удивительно, что мой муж и брат без проблем дали ему 900 тысяч на закупку сибита. Саша уверял, что его новая идея выстрелит и можно будет хорошо заработать на этом.

Теперь Курочкины сомневаются, что правильно вложили деньги и жалеют, что не оформили это никаким договором. Ведь Александр брал только наличкой и, само собой, не давал никаких расписок.

Александр Фреюк был амбициозен и мечтал о славе. Фото: соцсети.

За несколько дней Юля и Андрей уже успели познакомиться и с другими такими же друзьями из окружения Александра.

— Мы теперь друг с другом на связи и узнаем каждый день что-то новое о нем. Сегодня узнали, что Фреюки уже не в Москве. Была такая информация, что они перебрались на Украину. Не знаем, кому теперь верить.

ПОЛИЦИЯ РАЗБЕРЕТСЯ

21 декабря Александр вышел на связь в своем Инстаграме с обращением к друзьям и партнерам.

— Вы когда-нибудь блевали от того, что у вас пошло все не так? Когда вас кинули и все так просто завертелось, все начали смотреть, копаться в личных вещах…. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы и после этого еще все пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Я никого не кинул. Но по порядку я расскажу обо всем, как есть на самом деле, а не так как пишут и так далее, — заявил Александр.

Правда дальше этих обрывистых фраз дело не пошло. Люди, которым Саша все еще должен денег, так и не поняли, что это было — оправдание или опровержение.

— Возможно он хотел как-то красиво исчезнуть, обставить все шикарно, публично, словно в шоу каком-то, — рассуждает Юлия. — Саша всегда был амбициозным, хотел славы, теперь о нем вся страна говорит и знает их семью.

Люди устали от этого интригующего сюжета и теперь просто хотят вернуть свои деньги.

— В полицию Новосибирска сегодня написали заявления четверо наших знакомых, — рассказала КП-Новосибирск еще одна подруга пропавших Олеся Рыбкина. — Завтра другие еще собираются.

В региональном МВД по-прежнему немногословны.

— Местонахождение пропавшей семьи устанавливается. Мероприятия продолжаются, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

*Имена и фамилии героев изменены по их просьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он кинул вообще всех!»: семья с детьми из Новосибирска, которую ищут по всей России, перед своим исчезновением назанимала миллионы у своих знакомых

Александр Фреюк за несколько недель до пропажи объехал друзей, чтобы взять у них денег под процент (подробнее)

Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте.

Есть версия, что супруги вместе с дочками спешно покинули Новосибирск по какой-то причине. (подробнее)

В Новосибирске «Кадиллак», на котором пропала семья с маленькими детьми, нашли с фальшивым госномером

Владелец автомобиля рассказал, как отдал его в аренду и где его потом нашел (подробнее)

Новосибирские полицейские восстановили маршрут загадочно пропавшей семьи, уехавшей на «Кадиллаке» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru