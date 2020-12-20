«Он кинул вообще всех!»: семья с детьми из Новосибирска, которую ищут по всей России, перед своим исчезновением назанимала миллионы у своих знакомых

Семья загадочно исчезла 17 декабря. Фото: соцсети.

Пока полиция ищет пропавшую с двумя детьми новосибирскую семью, журналисты КП-Новосибирск выясняли истинную причину их исчезновения. Загадочная история оказалась с криминальным подтекстом. Глава пропавшей семьи Александр Фреюк имеет все шансы стать подозреваемым в деле о крупном мошенничестве, если то, что говорят его знакомые - правда.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Александр Фреюк родом из Барабинска Новосибирской области. Там до сих пор живут его родители, друзья, знакомые.

И вот недавно все они ахнули, заметив, как простой деревенский парень буквально на глазах превратился в богатого мажора. На зависть одноклассникам Александр стал менять дорогие машины как перчатки. Рассказывал всем, что его бизнес по продаже строительных материалов, а также перегону дорогих иномарок пошел в гору.

Александр представлялся успешным бизнесменом. Фото: соцсети.

- Мы видим, что он то на Мерседесе приедет, то на «Кадиллаке». Все машины на московских номерах, явно очень дорогие, - рассказала КП-Новосибирск знакомая Александра Олеся Рыбкина. - Пару месяцев назад он отцу своему подарил Ниссан "Кашкай" в новом кузове. До этого еще дарил Мерседесс и шутил, что теперь его папа будет навоз на «мерсе» возить. Мы все смотрели и радовались за него. Некоторые, конечно, завидовали.

Мужчина любил похвастаться фотографиями своей элитной квартиры в дорогом жилом комплексе Новосибирска. Показывал снимки озера у дома и красивого фонтана во дворе.

ЗАЙМИТЕ ДЕНЕГ

С виду успешный и шустрый молодой бизнесмен быстро завоевал уважение и доверие многих людей.

Сначала Александр пошел по знакомым, стал брать у них деньги под проценты в долг или для покупки автомобиля.

- Он взял у меня под проценты около 400 тысяч рублей, у других друзей тоже взял. Суммы были разные, некоторые давали ему больше полутора миллионов. И таких было много, - рассказала КП-Новосибирск Олеся Рыбкина. – Мы даже не подозревали ничего, видели, что он хорошо зарабатывает. Да и проценты он, честно говоря, первое время всем платил.

Дорогой "Кадиллак" семья бросила у библиотеки вместе с личными вещами. Фото: предоставлено волонтерами "Лизы Алерт".

Многие знали Сашу с детства, поэтому никто даже не задумывался, что мужчина может их обмануть. Никого даже не насторожило, что друг берет деньги только наличкой или просит перевести суммы на карты других людей.

- Я продала машину свою, которая была в кредит куплена, добавила еще сбережений и отдала Саше под проценты 1 миллион 700 тысяч. В марте следующего года он мне обещал их вернуть, - делится произошедшим жительницы Барабинска Елена Б. (фамилия женщины есть в редакции - Прим. авт.) – А теперь он пропал, перестал выходить на связь. Мне надо за квартиру отдавать долг скоро и я не знаю, где мне взять столько денег. Не верю, что это исчезновение случайно. Они уже не вернутся.

Но не только местные жители стали жертвами своей наивной доверчивости.

На крючок Алексанлра попался даже инстаграм-блогер из Самары Ярослав Чудин. На своей страничке в социальных сетях Ярослав разместил пост о поиске семьи Фреюк и сообщил подписчикам, что его обманули на 600 тысяч рублей.

ОБМАН РАСКРЫЛСЯ

Сейчас Александра Фреюка ищет не только полиция, а несколько десятков людей. Предположительно мужчина занял около 10 миллионов рублей перед своим исчезновением.

В недоумении от происходящего находятся родители парня. Теперь все друзья их сына, которым он должен, приезжают к ним и требуют денег.

Отец парня немногословен.

- Нет повода беспокоиться, с моим сыном и его семьей все хорошо, - сказал в телефонном разговоре журналистам КП-Новосибирск Владимир Фреюк.

Хотя у отца поводов для беспокойства и разочарований на самом деле сейчас хоть отбавляй. Компания по аренде автомобилей забрала вчера «Ниссан» со двора родителей. Он, как выяснилось, тоже был арендованный.

Дорогой «паркетник» находился в пользовании 76 дней. Но отец Александра был уверен, что это подарок сына.

Дорогие иномарки, к счастью, оказались в целости и сохранности.

- Есть и неприятный момент. Александр исчез вместе с документами и оригинальным ключом на «Кадиллак». По оставленному автомобилю было заметно, что семья сильно торопилась. В салоне мы нашли зарядное устройство для телефона, наушники, детские кресла и санки, - рассказал КП-Новосибирск исполнительный директор компании проката автомобилей «За рулем» Александр Рыбалко.

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

Все потерпевшие от действий исчезнувшего бизнесмена готовы идти в полицию и писать заявления.

А между тем в МВД сообщают, что местонахождение семьи до сих пор точно не установлено.

- Продолжаются мероприятия по установлению их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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