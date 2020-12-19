В Новосибирске «Кадиллак», на котором пропала семья с маленькими детьми, нашли с фальшивым госномером

На машине сменили госномера. Фото: «Лиза Алерт».

КП-Новосибирск удалось пообщаться с владельцем машины, на которой пропала семья Фреюк с маленькими дочками. Напомним, глава семейства Александр Фреюк арендовал черный «Кадиллак», а через неделю семья и машина исчезли. Многие считали, что семейство купило дорогой автомобиль, но это оказалось не так. Само исчезновение тоже какое-то странное, родителей с детьми засняла камера наблюдения в аэропорту Толмачево. При этом родным семья не сказала, куда летит, их телефоны до сих пор не доступны.

— О том, что Александр со своей семьей пропал, мы узнали из новостей. Он — наш постоянный клиент, поэтому мы сразу поняли, что «Кадиллак» — эта машина, которую он у нас 13 декабря арендовал. На каждом нашем автомобиле установлены трекеры слежения, на этом «Кадиллаке» тоже. По ним мы узнали, что машину бросили у ГПНТБ на улице Кирова. Но на ней были другие госномера. В остальном с машиной было все в порядке, — рассказал КП-Новосибирск исполнительный директор компании проката автомобилей «За рулем». — В салоне были детские санки, их семья бросила в машине.

Владелец автомобиля уверен, что у Александра Фреюка не было злого умысла, и он не собирался машину перепродать, но почему-то тогда сменил номера? По мнению собеседника, Фреюк просто не хотел «светить», что «Кадиллак» арендованный, а по номерам это можно было быстро пробить. Скорее всего мужчина хотел, чтобы окружающие думали, что это купленный им автомобиль. Так он говорил и родным. Для чего это надо было Александру, пока непонятно.

— У нас никогда не было проблем с Александром. Он арендовал машины на длительный срок, до этого были Мерседесы. Мог ездить на них по несколько месяцев. На этот раз он оплатил аренду сразу до 23 декабря, в сутки машина стоит 15 тысяч, — добавил исполнительный директор фирмы проката. — Что касается исчезновения семьи, то у нас нет никаких версий.

Напомним, полицейские установили, что семья после того, как бросили машину в городе, зарегистрировалась на рейс до Москвы, их по-прежнему ищут.

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