Новосибирские полицейские восстановили маршрут загадочно пропавшей семьи, уехавшей на «Кадиллаке»

Семья Фреюк ездила на шоппинг перед побегом в Москву. Фото: соцсети.

Стали известны новые подробности исчезновения семьи на дорогом «Кадиллаке», переполошившей Новосибирск. Напомним, супруги Фреюк с двумя маленькими детьми перестали выходить на связь с родными. Родители пропавших заявили в полицию. Поиски вили оперативники и волонтеры.

Неожиданно пара нашлась. Ее зафиксировали камеры в аэропорту Толмачево. Выяснилось, что семья купила билеты до Москвы, а там их след затерялся.

— Беспокоиться смысла нет, они вышли на связь и с ними все в порядке, — рассказал КП-Новосибирск отец пропавшего Владимир Фреюк.

Известно, что столичная полиция сейчас пытается подключиться к поискам и опросить сибиряков.

— Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения семьи, а также обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Тем временем оперативники восстановили маршрут «Кадиллака» в день исчезновения Фреюк.

— 17 декабря в 8 часов утра семья на автомобиле была в торговом комплексе «Мега». Там они провели около 40 минут. Затем «Кадиллак» колесил по левому берегу Новосибирска без долгих остановок. Далее семья поехала на улицу Стартовую, в микрорайон «Радужный каскад», где они снимали квартиру. Затем связь с джипиэс маячком была утрачена и спустя некоторое время автомобиль оказался у ГПНТБ, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — А поздно вечером пропавшие были зафиксированы в аэропорту «Толмачево», но добирались они туда на такси.

Сейчас в МВД выясняют, кто именно пригнал и бросил автомобиль у библиотеки.

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Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте.

Есть версия, что супруги вместе с дочками спешно покинули Новосибирск по какой-то причине (подробнее).

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