Пропавшую на «Кадиллаке» новосибирскую семью нашли спустя полтора месяца

Жена с детьми вернулась в Сибирь. Фото: соцсети.

Стала известна судьба загадочно пропавшей в Новосибирске семьи. Молодые супруги с двумя детьми потерялись накануне Нового года на дорогой машине. Первым нашелся «Кадиллак». Его, как выяснилось, сибиряки арендовали в местной компании по прокату автомобилей, а сами неожиданно улетели в Москву, забыв предупредить о своих планах даже близких родственников. Причиной такого неожиданного отъезда стали многомиллионные долги главы семейства. Мужчина накануне исчезновения занимал у знакомых крупные суммы, а также брал задатки, обещая выкупить и пригнать людям качественные автомобили.

После того как Александр исчез и перестал отвечать на звонки, многие сибиряки поспешили написать на него заявление в полицию. Спустя полтора месяца поисков ситуация прояснилась.

— Женщина с двумя детьми была найдена у родственников в одном из сел Барабинского района. С ней все в порядке. А вот ее супруг до сих пор не появился в Новосибирске. Как пояснила, Наталья Ф., муж остался в Москве, чтобы заработать денег и вернуть долги, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Приблизительная сумма долга — 10 миллионов рублей. И это только то, что Александр должен своим землякам. Возможно, мужчина занял куда более существенные суммы у других серьезных людей и теперь опасается последствий.

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