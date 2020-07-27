Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 июля 2020 года: в масках будем ходить до осени

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 июля 2020 года таковы: COVID-19 диагностировали у 8930 человек, среди них 534 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 104 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 28 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

БОЛЕЕ 200 ЖЕРТВ COVID-19

Врачи сообщили о новых смертях от коронавируса в Новосибирске. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов: это мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и женщины, им было 78 лет и 84 года. Общее количество жертв COVID-19 выросло до 206 человек.

В реанимации инфекционных больниц находятся 79 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента. По данным на 28 июля 2020 года в больницах Новосибирска находятся 1532 взрослых пациента с диагнозом COVID-19 и признаками опасного заболевания.

БОЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ

Пассажиры самолета «Бишкек-Новосибирск» попали в обсерватор из-за коронавируса. Диагноз подтвердился у девяти пассажиров рейса, который прибыл еще 23 июля: об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

ОСЕНЬ В МАСКЕ

Губернатор Новосибирской области объявил о продлении масочного режима до 31 августа 2020 года. По словам Андрея Травникова, сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряженная. Напомним, сейчас сибиряки обязаны носить маску в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, парках и других общественных местах.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 104 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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