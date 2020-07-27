2020-07-27T07:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 9 тысяч человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 104 человек. Фото: архив «КП»В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 104 человек. Фото: архив «КП»
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В понедельник, 27 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что еще 104 человека заболели коронавирусом за последние сутки, при этом выздоровели 58 пациентов, скончались 6 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 27 июля в регионе выявлено 8 930 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 534 ребенка, выздоровели 6 827 пациентов, умерли 206 человек, — рассказали в оперштабе.

В тяжелом состоянии сейчас в реанимации находятся 73 человека, не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ 19 пациентов.

Мы писали о том, что в Новосибирске на свет появились трансгенные мыши, на которых будут проводить испытания вакцины от коронавируса. Пережившие эко самки жили в двухместных «палатах» с вентиляцией и уплетали за обе щеки вкусные зерна, чтобы выносить это потомство. Пока что трансгенных мышей всего шесть — два самца и четыре самки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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