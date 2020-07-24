2020-07-24T09:37:50+03:00
Общество

Первых трансгенных мышей показали журналистам: на них испытают вакцину от коронавируса

Ученые не планируют останавливаться на одной партии
Анна ПАШАГИНА
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Мама вместе со своим детенышем. Фото: Анна ПАШАГИНАМама вместе со своим детенышем. Фото: Анна ПАШАГИНА
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В Новосибирске на свет появились трансгенные мыши, на которых будут проводить испытания вакцины от коронавируса. Пережившие эко самки жили в двухместных «палатах» с вентиляцией и уплетали за обе щеки вкусные зерна, чтобы выносить это потомство. Пока что трансгенных мышей всего шесть — два самца и четыре самки.

— У нас родилось всего 30 животных. Из них только шесть имеют нужный ген. Сейчас наша задача минимум 15-20 подобных мышей, чтобы мы уже могли отправить их для тестирования вакцины, — рассказал КП-Новосибирск Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

Ранее, КП-Новосибирск писала, что ученые начнут создавать трансгенных мышей. Это грызуны, которым «подсадили» ген человеческого белка. Зачем это делается? Мыши не болеют коронавирусом, а с помощью «очеловечевания» на них можно будет легко тестировать вакцину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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