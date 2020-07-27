Масочный режим в Новосибирске: сколько еще продлится

27 Июль 2020 2020-07-27T13:36:52+03:00

Рассказываем, сколько еще продлится масочный режим в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, до какого числа продлится масочный режим в Новосибирске рассказал губернатор Андрей Травников

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, сколько еще продлится масочный режим в Новосибирске. О том, как будет продвигаться в дальнейшем снятие ограничительных мер в регионе, рассказал губернатор Андрей Травников.

— Сейчас ситуация остается под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряженная. Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями, — пояснил глава региона.

Однако стоит отметить, что с 1 августа Новосибирскую область все же ждут небольшие изменения, касающиеся эпидемиологической ситуации. К примеру, будут разрешены занятия спортом на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности. Разрешены также и репетиции для артистов и музыкантов в учреждениях культуры.

Напомним, первые ограничительные меры, связанные с коронавирусом, на территории Новосибирской области были введены еще в конце марта. В конце апреля в регионе официально был введен масочный режим. Сейчас сибиряки обязаны носить маску в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, парках и других общественных местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года: губернатор сделал заявление

Глава региона рассказал, что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU