Что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года: губернатор сделал заявление
В понедельник, 27 июля, стало известно, что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Итак, ограничительные меры снимут с работы учреждений культуры и спорта.
— С 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. Также будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области. — Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют.
— По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности, — подчеркнул Андрей Травников.
Глава региона отметил, что хоть ситуации с коронавирусом и стабильная, но достаточно напряженная. Обязательным остается требование носить маски во всех общественных местах. Также по-прежнему под запретом массовые мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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