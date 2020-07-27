2020-07-27T09:08:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года: губернатор сделал заявление

Глава региона рассказал, что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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С 1 августа в регионе снимут еще ряд ограничительных мер, связанных с пандемией. Фото: пресс-служба правительства НСОС 1 августа в регионе снимут еще ряд ограничительных мер, связанных с пандемией. Фото: пресс-служба правительства НСО
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В понедельник, 27 июля, стало известно, что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Итак, ограничительные меры снимут с работы учреждений культуры и спорта.

— С 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. Также будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области. — Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют.

— По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона отметил, что хоть ситуации с коронавирусом и стабильная, но достаточно напряженная. Обязательным остается требование носить маски во всех общественных местах. Также по-прежнему под запретом массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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