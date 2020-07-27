В Новосибирской области еще шесть человек умерли от коронавируса: что о них известно

27 Июль 2020 2020-07-27T06:51:31+03:00

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 6 человек. Фото: архив «КП»

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области еще 6 пациентов инфекционного госпиталя скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и женщины, им было 78 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек, — рассказали в оперштабе. — Сейчас в реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 104 человек, выздоровели 58 пациентов.

За время эпидемии коронавирус обнаружили у 8 930 человек, в том числе инфицированы были 534 ребенка, выздоровели 6 827 пациентов.

Ограничительные меры в регионе постепенно снимают. Остаются закрытыми фитнес-клубы и кинотеатры. Также под запретом массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU