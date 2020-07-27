2020-07-27T15:20:53+03:00
Общество

У девяти пассажиров рейса «Бишкек-Новосибирск» обнаружили коронавирус

Сейчас они помещены в обсерватор
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирск прилетел рейс из Киргизии, у девяти пассажиров которого обнаружили коронавирус.В Новосибирск прилетел рейс из Киргизии, у девяти пассажиров которого обнаружили коронавирус.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

В Новосибирск прилетел рейс из Киргизии, у девяти пассажиров которого обнаружили коронавирус. В настоящее время они помещены в обсерватор на две недели.

— К нам граждане прибыли 23 июля, была получена информация о девяти случаях, — сообщил на совещании в региональном правительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в понедельник, 27 июля.

Напомним, по данным Оперативного штаба Новосибирской области, в регионе зарегистрировано 8 930 случаев заражение коронавирусом. Из них 104 — за последние сутки. В числе заболевших — 534 ребенка. Выздоровели от коронавируса 6 827 пациента, 58 из них — за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек, 6 человек из них — за последние сутки. В отделениях реанимации сейчас находятся 73 человека. На ИВЛ — 19 пациентов. Всего в Новосибирской области провели 298 609 тестов на коронавирус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 9 тысяч человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У девяти пассажиров рейса «Бишкек-Новосибирск» обнаружили коронавирус
Масочный режим в Новосибирске: сколько еще продлится
«Проехать невозможно»: в Новосибирске застрявший под ЖД путями экскаватор собрал огромную пробку
Новосибирский суд отправил в СИЗО алтайского депутата, обвиняемого в даче взятки
Правонарушения выходного дня
«Его уговаривали вернуться на берег»: сибиряк утонул в Обском море, обидевшись на друзей
«Волны были в метр высотой»: новосибирцы оказались заложниками острова из-за шторма на Обском море
Был очень голоден: сибиряк, угрожая ножом продавцу, украл продукты из магазина
«Из кабины выбрался, но выплыть не смог»: сибиряк погиб, упав в экскаваторе в озеро
«Врачи за ее жизнь боролись три дня»: под Новосибирском 14-летняя девочка разбилась, упав со скалы
Что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года: губернатор сделал заявление
Сибиряк поймал рыбы на 3 миллиона рублей: ему грозит до 5 лет лишения свободы
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 9 тысяч человек
В Новосибирской области еще шесть человек умерли от коронавируса: что о них известно
«Вот это крокодил»: новосибирец в Оби поймал гигантскую рыбину весом 13 килограммов
«Я был ошеломлен»: Митя Фомин рассказал, как в Новосибирске его отвергли «Иванушки»
Сибирячка попала в ДТП, наехав на колодец: пострадала ее 3-летняя дочка
В Новосибирске очевидцы спасли таксиста из горящей машины: это попало на видео
Погода в Новосибирске на 27 июля 2020 года: будьте внимательнее на дороге
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины