У девяти пассажиров рейса «Бишкек-Новосибирск» обнаружили коронавирус

27 Июль 2020 2020-07-27T15:20:53+03:00

В Новосибирск прилетел рейс из Киргизии, у девяти пассажиров которого обнаружили коронавирус. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сейчас они помещены в обсерватор

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В Новосибирск прилетел рейс из Киргизии, у девяти пассажиров которого обнаружили коронавирус. В настоящее время они помещены в обсерватор на две недели.

— К нам граждане прибыли 23 июля, была получена информация о девяти случаях, — сообщил на совещании в региональном правительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в понедельник, 27 июля.

Напомним, по данным Оперативного штаба Новосибирской области, в регионе зарегистрировано 8 930 случаев заражение коронавирусом. Из них 104 — за последние сутки. В числе заболевших — 534 ребенка. Выздоровели от коронавируса 6 827 пациента, 58 из них — за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек, 6 человек из них — за последние сутки. В отделениях реанимации сейчас находятся 73 человека. На ИВЛ — 19 пациентов. Всего в Новосибирской области провели 298 609 тестов на коронавирус.

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Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU