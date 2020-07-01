Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 июля 2020 года: регион получил новые скорые

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 6 085 человек, среди них 368 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 100 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 2 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"

ОТМЕНА РЕЖИМА ОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Новосибирцы смогут гулять, где им вздумается — в регионе отменили режим общей самоизоляции. Правительство Новосибирской области отменило пункт о необходимости выходить из дома только в определенных целях. Но радоваться рано, ведь прочие ограничения остаются в силе до 1 августа 2020 года.

Напомним, запрещено проведений массовых мероприятий, рестораны и крупные ТЦ закрыты для массового посещения. В общественных местах необходимо носить маску, а также соблюдать дистанцию в полтора метра.

ВРАЧИ ОБОГНАЛИ COVID-19

Врачи выписали из больниц Новосибирска 122 пациента, которые излечились от коронавируса. Это хорошие новости, ведь за сутки количество излечившихся превысило число заболевших на 22 человека. Последний раз пик выздоровления от СOVID-19 наблюдался 26 июня, тогда из больниц выписали сразу 158 человек. По данным оперативного штаба, общее число излечившихся с начала эпидемии составляет 3 618 пациентов.

Однако, в инфекционных стационарах все еще находятся 2 293 взрослых пациента с диагнозом COVID-19 и подозрением на коронавирус. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей.

НОВОСИБИРСКИЙ ИММУНИТЕТ

Новосибирск оказался на первой строчке «здорового» рейтинга сибирских городов. Эксперты компании «Инвитро» провели более 11 тысяч тестов на COVID-19. Оказалось, что больше всего переболевших живет в Новосибирске. На втором месте находится Кызыл, а на третьем расположился Красноярск.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое пожилых людей скончались от коронавируса за последние сутки. По данным оперативного штаба региона, скончались двое мужчин: одному был 61 год, другому — 71 год, а также женщина, ей было 73 года. Общее число смертей с начала вспышки эпидемии составило 99 человек.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

БОЕВЫЕ «СКОРЫЕ»

Врачи Новосибирской области получили сразу 19 новых машин «скорой помощи», оснащенных для борьбы с коронавирусом. Автомобили помогут пациентам не только в Новосибирске, но и в сельских районах. Машины доставят в центральные больницы Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также в Бердскую и Искитимская горбольницы. Также реанимобили достанутся областной больнице для службы санитарной авиации.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА МАСКИ

Молодая мать с ребенком устроила скандал на избирательном участке на улице Советская, 93 во время голосования по поправкам в Конституцию. Сибирячка наотрез отказалась надевать защитную маску и требовала показать документы, где говорится, что она обязана это делать. Но после препирательства женщина все-таки согласилась надеть маску.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 100 человек

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: закрыты

Пляжи: официально закрыты. Готовы для отдыха 6 из 21. Возможно, их скоро начнут открывать.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, работает доставка, еда на вынос.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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