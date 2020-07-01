В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 100 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T09:34:03+03:00

При этом тех, кто выздоровел на порядок больше — 122 пациента

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В среду, 1 июля, стало известно, что за сутки коронавирус обнаружили еще у ста человек. При этом выздоровели 122 пациента. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Всего с начала эпидемии коронавирусом переболели 6 085 человек, в том числе 368 детей, выздоровели 3 618 пациентов, — рассказали в оперштабе.

К сожалению, за последние сутки скончались еще три человека. Все они пожилые люди: двое мужчин и женщина.

Всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 99 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

Несмотря на то, что эпидемия пока не сдает свои позиции, в регионе понемногу снимают ограничительные меры. Так, например, из постановления губернатор убрали пункт, что из дома можно выходить только с определенной целью. Но это правило пока остается в силе для людей старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU