Новосибирск получил 19 «скорых» для больных коронавирусом: в них есть ИВЛ и запас кислорода
Новосибирская область получила 19 машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Они будут оказывать помощь пациентам не только в Новосибирске, но в районах. Машины доставят в центральные больницы Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, Бердская и Искитимская горбольницы. Также реанимобили достанутся областной больнице для службы санитарной авиации.
Об этом рассказали в региональном минздраве.
В реанимобилях есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры, следящая аппаратура, запас кислорода.
Пока болезнь не уходит из региона. Ежедневно коронавирус диагностируют более чем у ста человек. Инфекция проникла во всей районы области, кроме Кыштовского. Он один из самых отдаленных.
Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 5 985 человек, в том числе 362 ребенка, выздоровели 3 496 пациентов, скончались 96 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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