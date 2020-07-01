Новосибирск получил 19 «скорых» для больных коронавирусом: в них есть ИВЛ и запас кислорода

1 Июль 2020 2020-07-01T03:55:15+03:00

В Новосибирск привезли реанимобили с ИВЛ и запасом кислорода. Фото: минздрав НСО

Об этом рассказали в региональном минздраве

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Новосибирская область получила 19 машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Они будут оказывать помощь пациентам не только в Новосибирске, но в районах. Машины доставят в центральные больницы Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, Бердская и Искитимская горбольницы. Также реанимобили достанутся областной больнице для службы санитарной авиации.

Об этом рассказали в региональном минздраве.

В реанимобилях есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры, следящая аппаратура, запас кислорода.

Пока болезнь не уходит из региона. Ежедневно коронавирус диагностируют более чем у ста человек. Инфекция проникла во всей районы области, кроме Кыштовского. Он один из самых отдаленных.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 5 985 человек, в том числе 362 ребенка, выздоровели 3 496 пациентов, скончались 96 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU