Ученые: в Новосибирске от коронавируса будут умирать по пять человек в день

15 июня глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил о том, что Новосибирский регион выходит на плато по заболеваемости COVID-19. В подтверждение привел данные:

- 20-я неделя пандемии - 481 случай, 21-я - 561, 22-я - 701, 23-я - 734, 24-я - 746. Идет постепенное снижение темпов роста. Если посмотреть темпы роста заболеваемости за последние четыре дня, то необходимо отметить, что средние темпы роста составляют 2,7%. Ранее рост был более 3%.

В это время математики из Математического центра Академгородка приводят свои данные и прогнозы по распространению и затуханию болезни в регионе. В основе расчетов лежат математические модели. Отметим, что данные, которые предоставляет нам официальная статистика, и расчеты ученых разнятся. Если еще в апреле в институте говорили, что пик придется как раз на начало июня плюс-минус неделя, то сейчас сроки существенно сдвинулись.

- Если верить математической модели, по которой мы ведем расчет, то пик заболеваемости ожидается в 20-х числах июня. Примерно 23 - 24-го числа. Считаю, что нашим прогнозам можно верить, потому что количество заразившихся, которое мы недавно рассчитывали, совпало, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Криворотько, научный сотрудник Математического центра в Академгородке, член рабочей группы СО РАН «Антивирус».

Почему пик сместился? Ученые считают, что, помимо ошибки прогнозирования из-за неполных данных, также виной является плохое соблюдение жителями режима самоизоляции. Если первое время сибиряки боялись и сидели дома, то сейчас они гуляют по улице практически свободно. Об этом говорит и индекс самоизоляции, который резко упал.

А вот что действительно удивляет ученых и чему они не могут найти объяснения - статистика смертности.

- Официальная статистика нелогичная. Она не подходит под нашу математическую модель. Количество умерших постоянно прыгает от нуля до двух. Даже по нашим апрельским расчетам число погибших должно было быть больше, - объясняет научный сотрудник. - Как ведется официальная статистка по количеству умерших, нам непонятно.

Математики утверждают, что пик смертности придется на начало июля. Это вполне логично, ведь в 20-х числах июня Новосибирск должен достигнуть пика по числу заболевших. Соответственно, через 14 дней, когда закончится лечение у основной массы больных, мы и увидим самые высокие показатели смертности.

- Если сейчас умирают один или два человека в день, то на пике будет приблизительно четыре или пять человек, - уточняет Ольга.

Так что радоваться победе пока рано. Берегите себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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