Стала известна доля переболевших COVID-19 в Новосибирске

1 Июль 2020 2020-07-01T13:08:24+03:00

В Новосибирске за период с 18 мая было проведено 13,3 тысячи тестов на антитела к коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За период с 18 мая в городе было проведено 13,3 тысячи тестов на антитела к коронавирусу

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В Новосибирске за период с 18 мая было проведено 13,3 тысячи тестов на антитела к коронавирусу. У 14,4% людей, сдавших их, они были выявлены.

— Среди крупных городов Сибири, в Новосибирске самая высокая доля переболевших COVID-19. На втором месте — Кызыл с показателем в 11,6%, на третьем месте находится Красноярск с показателем — 8,9%, — сообщается в данных по мониторингу компании «Инвитро».

Напомним, по данным областного оперштаба, на 1 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 100 — за последние сутки. В настоящее время, 3 618 пациентов выздоровели, за последние сутки их было 122. В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек, к аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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При этом тех, кто выздоровел на порядок больше — 122 пациента (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU