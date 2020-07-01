2020-07-01T10:05:16+03:00
Общество

«Вы на нос маску не надели»: сибирячка с малышом устроила скандал на избирательном участке

Молодая мама отказывалась голосовать в маске
Алена МАРТЫНОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка с ребенком поскандалила на избирательном участке.Сибирячка с ребенком поскандалила на избирательном участке.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 1 июля, на избирательном участке в доме №93 на улице Советская в Новосибирске произошел конфликт между председателем комиссии и мамой с ребенком. Сибирячка наотрез отказалась надевать защитную маску и требовала показать документы, где говорится, что она обязана это делать.

Молодая мама настаивала на том, что она здорова. При входе на участок ей измерили температуру.

Также сибирячка утверждала, что не боится заразиться коронавирусом.

Члены комиссии сослались на постановление губернатора — и показали электронную версию. А женщине нужна была бумага с печатью.

После препирательства женщина согласилась надеть маску.

— Вы на нос маску не надели, и я так же сделаю, — заявила сибирячка. — Я голосую за поправки в Конституции РФ, но хочу, чтобы права людей уважали.

Напомним, 1 июля стартовал финальный день голосования за поправки в Конституцию РФ.

КП-Новосибирск следит за голосованием в режиме реального времени: онлайн-трансляцию можно посмотреть на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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