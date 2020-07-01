В Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое: что о них известно

1 Июль 2020 2020-07-01T09:25:29+03:00

От коронавируса умерли еще три пожилых человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В среду, 1 июля, стало известно о том, что еще трое пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались двое мужчин: одному был 61 год, другому — 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего с начала эпидемии умерли 99 человек, — рассказали в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали у 100 человек, выздоровели 122 человека.

С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 6085 человек, выздоровели 3618 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, но отменили пункт, что из дома можно выходить только с определенной целью. Также в общественных местах надо быть в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU