В Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое: что о них известно
В среду, 1 июля, стало известно о том, что еще трое пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.
— Скончались двое мужчин: одному был 61 год, другому — 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего с начала эпидемии умерли 99 человек, — рассказали в оперштабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.
За сутки коронавирус диагностировали у 100 человек, выздоровели 122 человека.
С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 6085 человек, выздоровели 3618 пациентов.
Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, но отменили пункт, что из дома можно выходить только с определенной целью. Также в общественных местах надо быть в масках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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