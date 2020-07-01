2020-07-01T06:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим общей изоляции в Новосибирской области отменен с 1 июля: рассказываем, что это значит

Мы изучили новое постановление главы региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске отменили режим самоизоляции с 1 июля.В Новосибирске отменили режим самоизоляции с 1 июля.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона в постановлении губернатора Андрея Травникова.

Из документа убрали пункт о необходимости выходить из дома только в определенных целях.

Тем не менее, остальные ограничительные меры по-прежнему в силе. Например, для тех, кто старше 65 лет.

Также все без исключения должны находиться в общественных местах в защитных масках, соблюдать дистанцию в полтора метра.

Кроме того, под запретом массовые мероприятия. А еще также не работают рестораны и торговые центры.

Ограничительные меры продлили до 1 августа.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус выявили у 5 985 человек, в том числе у 362 детей, при этом выздоровели 3 496 пациентов, скончались 96 человек. Эпидемия пока не сдает позиции. В регионе «чистым» остался только один район — Кыштовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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