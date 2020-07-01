Режим общей изоляции в Новосибирской области отменен с 1 июля: рассказываем, что это значит
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона в постановлении губернатора Андрея Травникова.
Из документа убрали пункт о необходимости выходить из дома только в определенных целях.
Тем не менее, остальные ограничительные меры по-прежнему в силе. Например, для тех, кто старше 65 лет.
Также все без исключения должны находиться в общественных местах в защитных масках, соблюдать дистанцию в полтора метра.
Кроме того, под запретом массовые мероприятия. А еще также не работают рестораны и торговые центры.
Ограничительные меры продлили до 1 августа.
Напомним, в Новосибирской области коронавирус выявили у 5 985 человек, в том числе у 362 детей, при этом выздоровели 3 496 пациентов, скончались 96 человек. Эпидемия пока не сдает позиции. В регионе «чистым» остался только один район — Кыштовский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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