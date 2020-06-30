Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 июля 2020 года: с начала эпидемии - около шести тысяч зараженных

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 5 985 человек, среди них 362 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 пациентов, регион занял 18-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости в Новосибирской области на 30 июня 2020 года. Фото: сервис "Яндекс"

СОТНЯ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 104 пациента, излечившихся от коронавируса. Это всего на пять человек меньше, чем число заболевших за день. Общее число выздоровевших жителей Новосибирской области достигло 3 496 человек.

По данным минздрава, в инфекционных больницах Новосибирска находятся 2 287 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Больницы сельских районов Новосибирской области приняли у себя 636 пациентов.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое пациентов инфекционных больниц Новосибирска скончались от коронавируса и осложнений, вызываемых болезнью. Среди жертв COVID-19 пожилые люди: мужчины 65 лет, 79 лет, а также 83-летняя женщина.

По данным оперативного штаба, в отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

ШКОЛА ВЕБ 2.0

Новосибирские родители обеспокоены — вдруг новый учебный год с 1 сентября 2020 года опять начнется с дистанционного образования. В министерстве образования Новосибирской области пояснили — речь идет об эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды.

Говоря простым языком, в школах будут электронные дневники, электронные расписания, электронная библиотека и документооборот, электронная отчетность для учителей. Но сами уроки останутся живыми.

Сейчас школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября этого года.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 109 человек

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: открыты.

Пляжи: официально закрыты. Готовы для отдыха 6 из 21. Возможно, их скоро начнут открывать.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, работает доставка, еда на вынос.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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