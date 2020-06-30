2020-06-30T03:02:29+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе
Никита МАНЬКО
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В Новосибирске регистрируют более ста заболевших в день.В Новосибирске регистрируют более ста заболевших в день.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Жители Новосибирской области прошли почти 200 тысяч тестов на коронавирус. Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июня 2020 года расскажет о ситуации.

— В больницы районов области госпитализированы 624 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщил оперштаб регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в области.

Кыштовский район по-прежнему остается единственным в Новосибирской области, где не было выявлено ни одного заболевшего. Однако местные власти уже подготовили 15 боксов в Кыштовской ЦРБ и провели капремонт инфекционного корпуса.

С начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области зарегистрировано 5 876 случаев заражения коронавирусом, в том числе 361 ребенок. Количество излечившихся составляет 3 392 человека. Количество жертв коронавируса в Новосибирской области составило 93 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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