Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у шести тысяч человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:22:00+03:00

Коронавирус диагностировали еще у 109 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июня, стало известно, что еще 109 человек заболели коронавирусом. Таким образом с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 5 985 человек, в том числе у 362 детей, выздоровели — 3 496

К сожалению, умерли от коронавируса 96 пациентов инфекционного госпиталя. Стало известно, что за последние сутки от инфекции скончались три человека. Все они пожилые люди.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 22 пациента.

В регионе продлили ограничительные меры до августа. По-прежнему необходимо носить защитные маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. На прошлой неделе в Новосибирской области фиксировали самую высокую смертность от коронавируса среди регионов Сибири.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно.

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU