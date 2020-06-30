Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у шести тысяч человек
Во вторник, 30 июня, стало известно, что еще 109 человек заболели коронавирусом. Таким образом с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 5 985 человек, в том числе у 362 детей, выздоровели — 3 496
К сожалению, умерли от коронавируса 96 пациентов инфекционного госпиталя. Стало известно, что за последние сутки от инфекции скончались три человека. Все они пожилые люди.
Сейчас в отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 22 пациента.
В регионе продлили ограничительные меры до августа. По-прежнему необходимо носить защитные маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. На прошлой неделе в Новосибирской области фиксировали самую высокую смертность от коронавируса среди регионов Сибири.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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