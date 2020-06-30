В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно
Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Это двое мужчин: одному было — 65 лет, другому 79 лет, а также 83-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек. В реанимации находятся 88 человек, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента, — рассказали в оперштабе.
За последние сутки коронавиурс обнаружили у 109 человек, выздоровели — 104 человек.
За всю эпидемию зарегистрировано 5 985 случаев инфицирования СOVID-19, включая 362 ребенка, выздоровели — 3496 человек.
В Новосибирской области постепенно снимают ограничительные меры. Работают все магазины, у которых есть отдельный вход, зоопарк, музеи. Торговые центры и кафе по-прежнему закрыты. Также все люди обязаны носить защитные маски в общественных местах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно.
Об этом рассказал оперштаб регионального правительства. (подробнее)
От коронавируса умер брат новосибирского министра здравоохранения: он сам работал врачом.
Андрей Хальзов был хирургом в Дорожной клинической больнице, медицине он посвятил более 30 лет. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»