В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:10:53+03:00

Еще три человека умерли от коронавируса за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Это двое мужчин: одному было — 65 лет, другому 79 лет, а также 83-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек. В реанимации находятся 88 человек, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки коронавиурс обнаружили у 109 человек, выздоровели — 104 человек.

За всю эпидемию зарегистрировано 5 985 случаев инфицирования СOVID-19, включая 362 ребенка, выздоровели — 3496 человек.

В Новосибирской области постепенно снимают ограничительные меры. Работают все магазины, у которых есть отдельный вход, зоопарк, музеи. Торговые центры и кафе по-прежнему закрыты. Также все люди обязаны носить защитные маски в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU