От коронавируса умер брат новосибирского министра здравоохранения: он сам работал врачом

Коронавирус унес жизнь новосибирского врача Андрея Хальзова. Он работал в клинике РЖД заведующим хирургическим отделением, посвятил медицине более 30 лет, являлся старшим братом министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сыном заслуженного врача России и тоже хирурга Василия Лаврентьевича Хальзова.

- У них медицинская династия. Это трагедия для семьи. Действительно, Андрей Васильевич заболел коронавирусом. У него были сопутствующие заболевания, из-за которых он был в группе риска. И вот спасти его не удалось. Такая произошла беда... Брат - министр здравоохранения, сам он врач, который спас много жизней, но его спасти не смогли, - рассказал КП-Новосибирск» источник в минздраве.

Официально информацию в правительстве региона не комментируют. Но известно, что последнюю неделю хирург находился в реанимации, его состояние было тяжелым. Напомним, на его месте работы - в клинике РЖД - первый заболевший сотрудник был зафиксирован еще в апреле. Тогда же больница приняла решение прекратить плановый прием пациентов, оказывали только экстренную помощь. О самом хирурге Хальзове в интернете можно найти отзывы благодарных пациентов.

- Спасибо этому человеку. Если бы не его золотые руки, то меня бы, может, уже и не спасли бы. Отличный врач. Строгий, четкий, знаток своего дела. Таким и должен быть хирург. Если вдруг мне будет нужна консультация, а тем более операция, то только в эти большие, сильные руки. Сделал операцию, а вернее - переделал чужую ошибку. Швы ровные, минимальные. Молодец, - написал один из пациентов.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в регионе умерли 93 человека. В основном это люди в возрасте, а также те, кто страдал от диабета и имел лишний вес.

КП-Новосибирск выражает соболезнования семье Андрея Хальзова.

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