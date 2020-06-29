2020-06-29T16:19:51+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса умер брат новосибирского министра здравоохранения: он сам работал врачом

Андрей Хальзов был хирургом в Дорожной клинической больнице, медицине он посвятил более 30 лет
Ева ЛЮТОВА
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Андрей Хальзов попал в инфекционную больницу с коронавирусом несколько недель назад. Коллаж: Алена МАРТЫНОВА\ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск/med54.ruАндрей Хальзов попал в инфекционную больницу с коронавирусом несколько недель назад. Коллаж: Алена МАРТЫНОВА\ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск/med54.ru
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Коронавирус унес жизнь новосибирского врача Андрея Хальзова. Он работал в клинике РЖД заведующим хирургическим отделением, посвятил медицине более 30 лет, являлся старшим братом министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сыном заслуженного врача России и тоже хирурга Василия Лаврентьевича Хальзова.

- У них медицинская династия. Это трагедия для семьи. Действительно, Андрей Васильевич заболел коронавирусом. У него были сопутствующие заболевания, из-за которых он был в группе риска. И вот спасти его не удалось. Такая произошла беда... Брат - министр здравоохранения, сам он врач, который спас много жизней, но его спасти не смогли, - рассказал КП-Новосибирск» источник в минздраве.

Официально информацию в правительстве региона не комментируют. Но известно, что последнюю неделю хирург находился в реанимации, его состояние было тяжелым. Напомним, на его месте работы - в клинике РЖД - первый заболевший сотрудник был зафиксирован еще в апреле. Тогда же больница приняла решение прекратить плановый прием пациентов, оказывали только экстренную помощь. О самом хирурге Хальзове в интернете можно найти отзывы благодарных пациентов.

- Спасибо этому человеку. Если бы не его золотые руки, то меня бы, может, уже и не спасли бы. Отличный врач. Строгий, четкий, знаток своего дела. Таким и должен быть хирург. Если вдруг мне будет нужна консультация, а тем более операция, то только в эти большие, сильные руки. Сделал операцию, а вернее - переделал чужую ошибку. Швы ровные, минимальные. Молодец, - написал один из пациентов.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в регионе умерли 93 человека. В основном это люди в возрасте, а также те, кто страдал от диабета и имел лишний вес.

КП-Новосибирск выражает соболезнования семье Андрея Хальзова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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