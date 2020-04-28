В Новосибирске у сотрудника больницы РЖД обнаружили коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T09:34:03+03:00

Об этом рассказал министра здравоохранения Константин Хальзов

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Во вторник, 28 апреля, стало известно еще об одном медучреждении чей работник заболел коронавирусом. На этот раз это больница РЖД.

— Там на самом деле выявлен случай COVID-19. Определен круг контактных лиц, эти люди все протестированы, пациент в инфекционном стационаре, — рассказал министр здравоохранения.

Напомним, в Новосибирске среди медработников 61 зараженный коронавирусом, это не только врачи, среди заболевших есть диспетчера, экономист и другие сотрудники больниц.

Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

Всего в Новосибирске коронавирус подтвердился у 407 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU