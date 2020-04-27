Заболели выездные бригады и диспетчера: в Новосибирской области 52 медика заразились коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T17:08:18+03:00

В Новосибирской области у 52 двух работников медорганизаций был выявлен коронавирус. Фото: пресс-служба правительства НСО

У 28 из них заболевание протекает бессимптомно

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В Новосибирской области у 52 двух работников медорганизаций был выявлен коронавирус. У 28 из них заболевание протекает бессимптомно.

— В регионе уже протестировано 3894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений. Также перед развертыванием инфекционного госпиталя в профилактических целях протестировали сотрудников больницы №11, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование. Установлены все люди, контактировавшие с заболевшими, включая пациентов. Все они наблюдаются у врачей, у них также были взяты тесты на коронавирус. Медицинские организации, тем не менее, после проведения полной дезинфекции, продолжают свою работу.

В регионе уже протестировано 3894 сотрудника медицинских организаций. Фото: пресс-служба правительства НСО

Известно, что коронавирусом заразился один из фельдшеров инфекционной бригады. После этого, всех сотрудников скорой, выезжающих на вызовы с симптомами ОРВИ обеспечили респираторами и костюмами инфекциониста.

Инфицированы также три сотрудника выездных бригад, которые не обслуживали вызовы с подобной симптоматикой. Все остальные инфицированные — сотрудники диспетчерской службы 103, которые не контактируют с пациентами напрямую.

Однако, стоит отметить, что в инфекционных отделениях медучреждений Новосибирской области пока не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Инфицированные сотрудники больницы №11 заразились до того, как госпиталь стал принимать пациентов.

Напомним, сегодня в Новосибирской области было выявлено еще 42 больных коронавирусом. Также стало известно, что 34 человека, больных коронавирусом, сейчас находятся в реанимации, к аппарату ИВЛ подключены шесть пациентов. Кроме того, сегодня в регионе был официально введен масочный режим, об этом сообщается в постановлении губернатора Андрея Травникова. А муниципальная аптечная сеть города, тем временем, получила 1, 5 миллиона масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU