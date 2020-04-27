В аптеки Новосибирска завезли 1,5 миллиона масок

27 Апр 2020 2020-04-27T16:26:45+03:00

На этой неделе ожидается еще одна поставка — 500 тысяч масок

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В муниципальных аптеках Новосибирска появилось 1,5 миллиона масок. Об этом сообщили в областном Оперштабе.

— Накануне в муниципальные аптеки поступили одноразовые медицинские маски. Аптечная сеть получила партию — 1,5 миллиона штук. Стоимость одной маски — 32 рубля. На этой неделе ожидается еще одна поставка — 500 тысяч масок. В будущем запас масок аптечная сеть будет пополнять по мере необходимости, — сообщили в Оперштабе.

Напомним, сегодня в Новосибирской области был официально введен масочный режим. Пункты об этом внесены в качестве изменений в постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Соблюдать его сибирякам полагается до 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU