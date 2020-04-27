Губернатор Андрей Травников ввел масочный режим в Новосибирске

27 Апр 2020 2020-04-27T15:53:39+03:00

Без маски теперь нельзя ходить в аптеку и ездить в транспорте

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На территории Новосибирской области официально ввели масочный режим. Пункты об этом внесены в качестве изменений в постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

— Соблюдать масочный режим будет необходимо при проезде в общественном транспорте и такси, на транспортных станциях и остановках, при посещении аптек, магазинов, вокзалов, аэропортов, территориальных или федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных образований Новосибирской области и других организаций, деятельность которых не приостановлена, — сообщается в тексте постановления.

В постановлении также сообщается, что период соблюдения данных мер продлен до 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU