Носить всем обязательно: в Новосибирске введут масочный режим
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе все будут носить маски.
Глава региона поручил министру здравоохранению Константину Хальзову подготовить соответствующее распоряжение.
Масочный режим — это одна из мер безопасности. Она направлена на то, чтобы как можно скорее остановить распространение коронавирусной инфекции.
— Маски нужно будет носить в общественном транспорте, в магазинах, при посещении других объектов с массовым пребыванием людей, — подчеркнул Андрей Травников.
Напомним, на данный момент в регионе выявили 347 больных коронавирусом. Из них в реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ — 6 человек. Также 39 пациентов выписали, они выздоровели, а четверо скончались, у них были сопутствующие заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU