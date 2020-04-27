«Шесть человек на ИВЛ»: в Новосибирске выявили еще 42 больных коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T07:19:37+03:00

В Новосибирске госпитализированы еще 43 пациента с диагнозом коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В понедельник, 27 апреля, стало известно еще о 42 больных коронавирусом. Об этом рассказали в опрештабе правительства Новосибирской области.

— Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались, — сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что 34 человека, больных коронавирусом, сейчас находятся в реанимации, к аппарату ИВЛ подключены шесть пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Усть-Таркскую ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU