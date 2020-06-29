От коронавируса умер Андрей Хальзов — брат министра здравоохранения Новосибирской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:26:08+03:00

В Новосибирске от коронавируса умер брат министра здравоохранения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В понедельник, 29 июня, стало известно о смерти родного брата министра здравоохранения хирурга Андрей Хальзова.

— В инфекционной больнице умер родной брат министра здравоохранения Константина Хальзова. После заражения коронавирусной инфекцией он длительное время находился в тяжелом состоянии в реанимации, — сообщает издание «Сибкрай.ru».

Врачебная династия Хальзовых хорошо известна в Новосибирске. Отец нынешнего министра Василий Лаврентьевич Хальзов доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ. Оба его сына, Андрей и Константин Хальзовы, тоже стали врачами. Старший, Андрей, — доцент кафедры хирургии факультета повышения квалификации врачей, хирург Дорожной клинической больницы. Младший, Константин Хальзов, ныне является министром здравоохранения Новосибирской области.

Официально информацию в региональном министерстве здравоохранения не подтвердили.

КП-Новосибирск выражает семье искренние соболезнования.

С начала эпидемии от коронавируса в регионе умерли 93 человека. В основном это люди в возрасте.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры продлятся до августа. По-прежнему в общественных местах нужно быть в защитной маске, по возможности стараться избегать мест массового скопления людей

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ИСТОЧНИК KP.RU