В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:17:09+03:00

От коронавируса умерли еще двое в регионе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказал оперштаб регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 июня стало известно еще о двух умерших от коронавируса. Оба — мужчины: одному 66 лет, другому — 71 год. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека. Сейчас в реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 22 пациента, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 107 человек, выздоровели — 24 пациента.

По данным оперативного штаба на утро 29 июня в регионе зарегистрировано 5 876 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 361 ребенка. 3 392 пациента выздоровели.

В Новосибирске уже сняли часть ограничительных мер. Разрешили работать магазинам с отдельным входом, зоопаркам и музеям. Режим самоизоляции продлили до августа. По-прежнему действует масочный режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU