Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 мая 2020 года: сегодня прилетит самолет с турустами из Малайзии

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 мая 2020 года : за прошедшие сутки врачи выявили 79 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло 1960 человек, среди них — 128 детей.

РЕКОРД ЗАБОЛЕВАМОСТИ

Врачи зафиксировали суточный рекорд по количеству заболевших COVID-19 в Новосибирской области. По данным оперативного штаба, это 79 человек. В стационарах находятся 1,5 тысячи пациентов с подозрением на COVID-19. Включая больных с подтвержденным диагнозом.

ДОПЛАТЫ ВРАЧАМ

Минздрав Новосибирской области сообщил, что за работу с коронавирусом медики получили от 6,5 тысяч до 32,7 тысяч рублей доплат. Деньги начисляются за фактически отработанные часы, но работа идет посменно и полностью их пока никто не выработал. Максимальный размер доплат - 80 тысяч рублей врачам коронавирусных больниц, медицинскому персоналу этих больниц - 50 тысяч рублей.

АНТИВИРУСНЫЙ ЗАГАР

Спасатели МАСС готовятся открыть для купания пять пляжей Новосибирска: «Бугринская роща», «Детский», «У моря Обского», «Бумеранг» и «Звезда». Для этого водолазы очищают дно от мусора и камней. Администраторы пляжей подготовят их для отдыхающих в любом случае, даже если режим самоизоляции не позволит их открыть.

В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ АДРЕСА БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Новосибирцы обсуждают список адресов якобы больных коронавирусом в соцсетях. Уже три дня анонимы публикуют якобы приказ ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области», где содержатся эти данные. В ведомстве сообщили, что информация ложная, а приказ поддельный.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

Власти Новосибирской области не спешат ослаблять режим самоизоляции, ведь пик эпидемии еще не пройден. Губернатор региона Андрей Травников рассказал, что взамен бизнес получит поддержку.

Предлагается освободить бизнес от арендной платы за имущество в госсобственности, упростить процедуру поддержки компаниям, сохранившим 90 % сотрудников. Владельцы недвижимости, которые сделали скидку своим арендаторам, получат отсрочку от налогов и так далее.

ДВА СПАСИТЕЛЬНЫХ САМОЛЕТА

Российских туристов вывезут в Новосибирск из Малазии и Камбоджи. Как рассказали в справочной аэропорта «Толмачево», самолет из Камбоджи приземлится 23 мая в 16:30 по местному времени, а потом самолет отправится в Москву. Это будет его конечной точкой. Второй самолет вылетит в Новосибирск из Киргизии. https://www.nsk.kp.ru/online/news/3881121/

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