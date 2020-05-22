2020-05-22T14:24:51+03:00
Общество

В сети выложили список адресов новосибирцев с коронавирусом: в правительстве объяснили, можно ли ему верить

Приказ был якобы издан ГКУ НСО
Галина СИМОНОВА
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В документе перечислены адреса, где якобы живут люди, зараженные коронавирусом.В документе перечислены адреса, где якобы живут люди, зараженные коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях уже несколько дней гуляет приказ, якобы изданный ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». В нем, помимо описания изменений в масочном режиме, перечислены адреса, где якобы живут люди, зараженные коронавирусом. Но, как и следовало ожидать, документ оказался фейком.

— Такого документа не издавалось, эта информации не соответствует действительности, — пояснили КП-Новосибирск в региональном правительстве.

Напомним, в конце марта новосибирцы пересылали друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждали о ежедневных полицейских патрулях, которые якобы должны были обходить торговые центры и школы, проверяя, нет ли там детей. Штрафовать за такое «нарушение» обещали и родителей, и образовательные учреждения. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что никаких подобных мероприятий в городе не проводилось.

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Сообщение с предупреждением об этом сибиряки пересылают друг другу по WhatsApp (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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