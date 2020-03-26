Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях, которые якобы будут обходить торговые центры и школы, проверяя, нет ли там детей.
В тексте предупреждения также говорится, что если ребенок окажется в учебном учреждении на кружках или секциях, то накажут, в таком случае, саму школу. А вот если детей найдут в магазинах или просто на улице, то отвечать за это будут родители: им придется заплатить штраф.
Полицейские якобы будут разыскивать детей и подростков в школах и торговых центрах. Фото: читатель КП-Новосибирск
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли наш город ожидают подобные мероприятия. Однако правоохранители этот факт опровергли.
— Данная информация не соответствует действительности, таких рейдов проводиться не будет, — сообщили в МВД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU