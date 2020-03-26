Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры

26 Март 2020 2020-03-26T13:45:59+03:00

Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщение с предупреждением об этом сибиряки пересылают друг другу по WhatsApp

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Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях, которые якобы будут обходить торговые центры и школы, проверяя, нет ли там детей.

В тексте предупреждения также говорится, что если ребенок окажется в учебном учреждении на кружках или секциях, то накажут, в таком случае, саму школу. А вот если детей найдут в магазинах или просто на улице, то отвечать за это будут родители: им придется заплатить штраф.

Полицейские якобы будут разыскивать детей и подростков в школах и торговых центрах. Фото: читатель КП-Новосибирск

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли наш город ожидают подобные мероприятия. Однако правоохранители этот факт опровергли.

— Данная информация не соответствует действительности, таких рейдов проводиться не будет, — сообщили в МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU