2020-03-26T13:45:59+03:00
Общество

Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры

Сообщение с предупреждением об этом сибиряки пересылают друг другу по WhatsApp
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях.Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новосибирцы пересылают друг другу в чатах WhatsApp сообщение, в котором предупреждают о ежедневных полицейских патрулях, которые якобы будут обходить торговые центры и школы, проверяя, нет ли там детей.

В тексте предупреждения также говорится, что если ребенок окажется в учебном учреждении на кружках или секциях, то накажут, в таком случае, саму школу. А вот если детей найдут в магазинах или просто на улице, то отвечать за это будут родители: им придется заплатить штраф.

Полицейские якобы будут разыскивать детей и подростков в школах и торговых центрах. Фото: читатель КП-Новосибирск

Полицейские якобы будут разыскивать детей и подростков в школах и торговых центрах. Фото: читатель КП-Новосибирск

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли наш город ожидают подобные мероприятия. Однако правоохранители этот факт опровергли.

— Данная информация не соответствует действительности, таких рейдов проводиться не будет, — сообщили в МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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