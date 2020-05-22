В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели максимальное количество человек
В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 79 заболевших коронавирусом. На данный момент это максимальное число заболевших в сутки.
Они госпитализированы в инфекционный госпиталь, сообщает оперштаб правительства Новосибирской области.
— С начала эпидемии коронавирусом заболели 1960 человек, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов, рассказали в оперштабе.
В реанимации сейчас находятся 67 человек, к аппарату ИВЛ подключены 16 пациентов.
Напомним, накануне от коронавируса в регионе умерли двое пенсионеров. Это были мужчина и женщина, 60 и 59 лет. Большая часть скончавшихся от COVID-19 пенсионеры, которым было около 60 лет или старше.
В регионе по-прежнему не сняты ограничительные меры, в общественных местах нельзя появляться без маски. Также необходимо соблюдать дистанцию между людьми в полтора метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU